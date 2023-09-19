Збірна України опустилася у світовому волейбольному рейтингу

Нагадаємо, що на Євро-2023 Україна дійшла до чвертьфіналу, де програла Словенії.

Українська команда раніше дійшла до чвертьфіналу Євро-2023.

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