Збірна України опустилася у світовому волейбольному рейтингу

Чоловіча збірна України опустилася на дві позиції у світовому рейтингу Міжнародної федерації волейболу (FIVB), повідомляється на офіційному сайті організації.
Збірна України зараз посідає 15-те місце.
Рейтинг FIVB:
- Польща – 418,42 очка
- США – 378,90
- Італія – 366,02
- Бразилія – 337,28
- Японія - 334,34
- Аргентина – 318,81
- Франція – 306,80
- Словенія – 302,65
- Сербія – 268,94
- Нідерланди – 246,68
…
15. Україна – 193,73.
Нагадаємо, що на Євро-2023 Україна дійшла до чвертьфіналу, де програла Словенії.