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Збірна України опустилася у світовому волейбольному рейтингу

Українська команда раніше дійшла до чвертьфіналу Євро-2023.

Збірна України опустилася у світовому волейбольному рейтингу
Фото: cev.eu

Чоловіча збірна України опустилася на дві позиції у світовому рейтингу Міжнародної федерації волейболу (FIVB), повідомляється на офіційному сайті організації.

Збірна України зараз посідає 15-те місце.

Рейтинг FIVB:

  1. Польща – 418,42 очка
  2. США – 378,90
  3. Італія – 366,02
  4. Бразилія – 337,28
  5. Японія - 334,34
  6. Аргентина – 318,81
  7. Франція – 306,80
  8. Словенія – 302,65
  9. Сербія – 268,94
  10. Нідерланди – 246,68

15. Україна – 193,73.

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Нагадаємо, що на Євро-2023 Україна дійшла до чвертьфіналу, де програла Словенії.

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