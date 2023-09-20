Ван Леувен оцінив поразку "Шахтаря" від "Порту" в Лізі чемпіонів

"Шахтар" невдало стартував на груповому етапі Ліги чемпіонів-2023/24, програвши домашній матч у Гамбкрзі "Порту" – 1:3.

Головний тренер "гірників" Патрік ван Леувен проаналізував гру з португальським клубом.

"Останніми тижнями нам довелося ухвалювати рішення щодо футболістів, яких було задіяно в національних командах, і тих, які брали участь у кожній грі чемпіонату.

Ми намагаємося сформувати команду, яка б могла докласти максимальних зусиль під час усіх матчів протягом тижня. Саме тому деякі гравці виходили у старті в багатьох поєдинках до цього, але не зараз.

Був повний стадіон, тому я вважаю, що приїхати сюди було гарним рішенням для "Шахтаря". Тут багато людей проявляють інтерес до міжнародних ігор. Я задоволений місцем проведення матчу і тим, що прийшли вболівальники. На мою думку, так, Гамбург – це чудовий вибір", - цетує головного тренера клубна прес-служба. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Вважаю, що є різниця (з "Порту", - прим. LB.ua) в якості, досвіді, але завжди є можливість. Я не думаю, що якби ми не помилялися, то не пропустили б, але, гадаю, ми більше б залишалися у грі. Мої футболісти могли б почуватися більш впевнено в такому разі.

Ми пропустили перший гол, добре відреагували і зрівняли рахунок, та все ж пропустили другий надто швидко. Навіть не встигли насолодитися результатом гарної роботи, щоб повернутися в гру. Це було прикро. Так, є різниця в якості, - зазначив ван Леувен.