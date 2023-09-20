Leopard 1. Безцінна допомога
Leopard 1. Безцінна допомога
Росіяни атакували Львів "шахедами", є влучання в склади та загиблий (доповнено)
Росіяни атакували Львів "шахедами", є влучання в склади та загиблий (доповнено)
Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту українського збіжжя
Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту українського збіжжя
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
На оборонному заводі Миколаївщини діяла агентурна мережа ворога, – СБУ
На оборонному заводі Миколаївщини діяла агентурна мережа ворога, – СБУ
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Україна знищила п'ять великих десантних кораблів РФ, - ВМС
Україна знищила п'ять великих десантних кораблів РФ, - ВМС
ГоловнаСпорт

Надія Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного турніру WTA у Китаї

Українка успішно співпрацює з Анною-Ліною Фрідзам.

Надія Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного турніру WTA у Китаї
Надія Кіченок
Фото: Instagram

Українка Надія Кіченок вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 у китайському Гуанчжоу у парному розряді.

У матчі першого раунду українка в тандемі з Анною-Ліною Фрідзам (Німеччина) обіграли у двох сетах аргентинку Надю Подороску та француженку Діан Паррі - 1:6, 6:1, 10:2.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За право зіграти у півфіналі україно-німецькому дуету доведеться зламати опір переможниць матчу Сабріна Сантамарія (США)/Яна Сізікова (Росія) – Куїн Глісон (США)/Натела Дзаламідзе (Грузія).

Додамо, що Фрідзам та Кіченок виграли п’ятий матч поспіль. Минулого тижня вони стали чемпіонками парного розряду турніру WTA 250 в японській Осаці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies