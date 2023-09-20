Надія Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного турніру WTA у Китаї

Українка Надія Кіченок вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 у китайському Гуанчжоу у парному розряді.

У матчі першого раунду українка в тандемі з Анною-Ліною Фрідзам (Німеччина) обіграли у двох сетах аргентинку Надю Подороску та француженку Діан Паррі - 1:6, 6:1, 10:2.

За право зіграти у півфіналі україно-німецькому дуету доведеться зламати опір переможниць матчу Сабріна Сантамарія (США)/Яна Сізікова (Росія) – Куїн Глісон (США)/Натела Дзаламідзе (Грузія).

Додамо, що Фрідзам та Кіченок виграли п’ятий матч поспіль. Минулого тижня вони стали чемпіонками парного розряду турніру WTA 250 в японській Осаці.