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"Шахтар" із поразки стартував у Лізі чемпіонів

"Порту" виявився не по зубах "гірникам".

"Шахтар" із поразки стартував у Лізі чемпіонів
Фото: EPA/UPG

У Гамбурзі в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" приймав віце-чемпіона Португалії "Порту" та поступився – 1:3.

Події на "Фолькспаркштадіоні" у присутності 47 тисяч глядачів розвивалися стрімко. На 8-й хвилині зусиллями Вендерсона Галено рахунок було відкрито – 0:1. Але вже за 5 хвилин господарі зуміли відновити статус-кво – відзначився 19-річний венесуельський легіонер "Шахтаря" Кевін Келсі – 1:1. 

Зазначимо, що Келсі став наймолодшим голеадором "Шахтаря" в Лізі чемпіонів - у день матчу Келвіну виповнилося 19 років і 54 дні.

Однак уболівальники "гірників" раділи недовго. Вже на 15-й хвилині гості знову вийшли вперед, дублем відзначився Гелено – 1:2. А на 29-й "Порту" зміцнив свою перевагу – 1:3.

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До завершення поєдинку рахунок не змінився. Португальська команда впродовж усієї зустрічі була переконливішою за свого суперника. Безвиграшна серія "гірників" у протистоянні з "Порту" знайшла своє продовження та досягла 7-матчевої позначки.

Огляд матчу "Шахтар" - "Порту".

У паралельному матчі групи Н "Барселона" на своєму полі знищила "Антверпен" – 5:0.

Огляд матчу "Барселона" - "Антверпен".

Очевидно, між українською та бельгійською командами пройде боротьба за третє місце у групі, яка дозволить продовжити єврокампанію у Лізі Європи.

У наступному турі, 4 жовтня, в Антверпені відбудеться очна зустріч цих двох команд.

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