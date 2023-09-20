Жіноча збірна України з волейболу вчетверте поспіль програла у кваліфікації на Олімпіаду-2024

Жіноча збірна України з волейболу провела четвертий матч кваліфікаційного турніру Олімпійських ігор-2024.

На цей раз суперником наших дівчат була команда Нідерландів. Але підсумок був аналогічним трьом попереднім матчам українок – програш із "сухим" рахунком – 0:3 (23:25, 21:25, 16:25).

Українська збірна має зіграти ще три матчі у кваліфікації: з Канадою (22 вересня), Чехією (23 вересня) і Мексикою (24 вересня).

Але вже зараз можна констатувати, що української жіночої волейбольної команди у Парижі не буде. На Олімпіаду-2024 вийдуть тільки дві найкращі збірні з групи з восьми команд.