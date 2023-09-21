Трубін пропустив 2 голи у своєму дебютному матчі за "Бенфіку" в ЛЧ

Дебют українського голкіпера Анатолія Трубіна за "Бенфіку" у Лізі чемпіонів припав на домашній поєдинок проти РБ "Зальцбург".

Стартові хвилини на "Ештадіу да Луж" видалися гнітючими для господарів.

Вже на 2-й хвилині Трубін був нагороджений "гірчичником", а через хвилину у його ворота був призначений 11-метровий, проте не реалізований Карімом Конате (вище за воріт).

Ще через 10 хвилин "Бенфіка" залишилася у чисельній меншості – пряму червону картку отримав Антоніу Сілва. А через дві хвилини турецький арбітр Халіл Мелер призначив у ворота господарів другий пенальті. Цього разу Роко Шимич був точним – 0:1.

Шансів у "Бенфіки" на благополучний результат було небагато, а коли у дебюті другого тайму Оскар Глух подвоїв перевагу гостей, то вони зникли зовсім.

0:2 і лісабонський клуб замикає квартет D, т.я. у паралельному матчі "Реал Сосьєдад" та "Інтер" зіграли у Сан-Себастьяні внічию – 1:1.