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Україна поступилася Польщі у матчі кваліфікації ЧС-2024 з футзалу

Українська команда втратила перевагу у 2 м'ячі.

Україна поступилася Польщі у матчі кваліфікації ЧС-2024 з футзалу
Фото: УАФ

Збірна України з футзалу продовжила виступ в елітному раунді відбору чемпіонату світу 2024 року поєдинком в угорському місті Беретьйоуйфалу проти команди Польщі.

Підопічні Олександра Косенка зазнали образливої поразки – 2:3 (2:2).

Українці змогли потужно стартувати, забивши двічі за 13 хвилин. Голами відзначилися Ігор Корсун та Олександр Педяш – 2:0.

Та все ж на перерву команди пішли за рівного рахунку – 2:2. А вже в середині другої 20-хвилинки поляки вийшли вперед.

Заключні хвилини українці провели із п’ятим польовим, однак змінити рахунок не зуміли — 2:3.

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Таким чином, після двох турів збірна України займає третій рядок у групі В, набравши 3 бали.

Нагадаємо, "синьо-жовті" стартували упевненою перемогою над Бельгією - 10:2.

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