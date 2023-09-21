Україна поступилася Польщі у матчі кваліфікації ЧС-2024 з футзалу

Збірна України з футзалу продовжила виступ в елітному раунді відбору чемпіонату світу 2024 року поєдинком в угорському місті Беретьйоуйфалу проти команди Польщі.

Підопічні Олександра Косенка зазнали образливої поразки – 2:3 (2:2).

Українці змогли потужно стартувати, забивши двічі за 13 хвилин. Голами відзначилися Ігор Корсун та Олександр Педяш – 2:0.

Та все ж на перерву команди пішли за рівного рахунку – 2:2. А вже в середині другої 20-хвилинки поляки вийшли вперед.

Заключні хвилини українці провели із п’ятим польовим, однак змінити рахунок не зуміли — 2:3.

Таким чином, після двох турів збірна України займає третій рядок у групі В, набравши 3 бали.

Нагадаємо, "синьо-жовті" стартували упевненою перемогою над Бельгією - 10:2.