Генеральний директор "Шахтаря" заявив, що ФІФА вбила український футбол

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін укотре піддав критиці рішення ФІФА дозволити іноземцям з УПЛ розривати контракти й іти в інші клуби безоплатно.

За словами функціонера, головна організація у світовому футболі просто зруйнувала цей спорт в Україні.

"ФІФА знищила український футбол, зруйнувала наш фундамент і нашу конкурентоспроможність.

На початку війни на нашому балансі все ще було 40 мільйонів непогашених платежів за наші підписання. Поширеною практикою є оплата частинами. Але раптом ми вже не мали нічого натомість, бо іноземні зірки могли просто піти від нас, і всі доходи зникли", - цетує Палкіна isport.ua. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Ніколи не було консультацій із ФІФА - до сьогоднішнього дня. ФІФА завжди пояснює, що футбол - це одна велика сім'я. Але нас просто викинули. Ми знайшли домовленості з усіма іноземними гравцями, нікому не потрібно було повертатися в зону бойових дій. Ми знаємо, що це наша війна, а не південноамериканських професіоналів", - зазначив генеральний директор "гірників".