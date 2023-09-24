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Санкції проти Росії через недотримання антидопінгового кодексу залишаються чинними

Москва має 21 день на оскарження рішення.

Санкції проти Росії через недотримання антидопінгового кодексу залишаються чинними
Фото: wada-ama.org

Санкції проти Росії через недотримання антидопінгового кодексу залишаються чинними.

Таке рішення схвалило Всесвітнє антидопінгове агентство під час засідання у Шанхаї, йдеться на сайті WADA.

Так, російське антидопінгове агентство (РУСАДА) досі не національне законодавство досі не погоджено до  критеріїв Всесвітнього антидопінгового кодексу. Законодавчі невідповідності виявили під час віртуального аудиту у вересні 2022 року. Тому накладені на Москву санкції залишаються в силі.

“Поки всі умови відновлення не будуть виконані, не може розглядатися відновлення статусу РУСАДА. Окрім цього, РУСАДА не матиме права на відновлення за рішенням CAS, доки не буде усунуто невідповідність у національному законодавстві”, − йдеться у заяві.

Росіяни можуть оскаржити це рішення протягом 21 дня після отримання офіційного повідомлення.

Нагадаємо, 28 квітня президент РФ Володимир Путін наділив Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) повноваженням встановлювати антидопінгові норми. До цього згідно із законом відповідальним за затвердження антидопінгових норм був Мінспорт.

У травні WADA заявила, що РУСАДА, як і раніше, не відповідає Всесвітньому антидопінговому кодексу.

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