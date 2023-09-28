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Довбик та Циганков вперше в історії вивели "Жирону" в лідери Ла Ліги

Каталонці непереможні у поточному розіграші.

Довбик та Циганков вперше в історії вивели "Жирону" в лідери Ла Ліги
"Жирона"
Фото: EPA/UPG

У 7-му турі іспанської Ла Ліги "Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика грала у Вільярреалі з місцевим однойменним клубом і здобула вольову перемогу – 2:1.

Обидва українці вийшли у старті, а Довбик відзначився голом, зрівнявши рахунок на 56-й хвилині.

Ця перемога стала 6-ю для "Жирони" у поточному чемпіонаті, що дозволило підопічним Мічела очолили турнірну таблицю.

Це стало можливим після нічиєї іншого каталонського клубу "Барселони" у матчі проти "Мальорки" – 2:2.

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Додамо, що тільки ці два каталонські клуби поки не зазнали гіркоти поразки у поточному розіграші.

Огляд матчу "Вільярреал" - "Жирона".

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