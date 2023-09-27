В УЄФА пояснили своє рішення допустити російські команди U-17 до міжнародних турнірів

Президент УЄФА Александр Чеферін пояснив рішення допустити російські команди U-17 до міжнародних турнірів.

"Забороняючи дітям брати участь у наших змаганнях, ми не лише не визнаємо та не підтримуємо фундаментальне право на їхній глобальний розвиток, а й безпосередньо дискримінуємо їх.

Надаючи їм можливість грати та змагатися з однолітками з усієї Європи, ми інвестуємо у світле майбутнє та покоління, яке, як ми сподіваємось, стане більш здатним та яскравим", - цитує Чеферіна xsport.ua.

"УЄФА розуміє, що діти не повинні нести покарання за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих. Ми твердо переконані, що футбол завжди має нести посилання миру та надії. Особливо засмучує те, що через конфлікт, що триває, юне покоління позбавлене права змагатися на міжнародному рівні. У зв'язку з цим виконавчий комітет УЄФА вирішив допустити юнацькі російські команди до змагань цього сезону.

У той же час виконавчий комітет підтверджує, що усунення решти російських команд (клубів та національних збірних) залишиться чинним до закінчення війни в Україні, - зазначив голова УЄФА.