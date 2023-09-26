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FIBA не включила росіян до оновлених списків учасників комісій організації

Представники Росії будуть відсутні до 2027 року.

FIBA не включила росіян до оновлених списків учасників комісій організації
Фото: ФІБА

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оновила списки учасників комісій на період з 2023 по 2027 роки.

У число учасників комісій не увійшов жоден представник Росії, повідомляє xsport.ua з посиланням на офіційний сайт FIBA.

У минулому складі, який обирався на період з 2019 по 2023 рік, було четверо росіян: Андрій Кириленко, Наталія Галкіна, Євген Островський та Ілона Корстін.

Представники України в оновлених списках складів комісій також відсутні.

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Відзначимо, що Дірк Новіцкі очолив комісію гравців, до якої увійшли зокрема Карлос Арройо, Ніколо Меллі, Кірк Пенні та Ніколаос Зісіс.

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