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Маркевич заявив, що Коломойський знищив "Дніпро"

Екс-наставник збірної України категоричний.

Маркевич заявив, що Коломойський знищив "Дніпро"
Мирон Маркевич
Фото: ФК "Днепр"

Головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич не погоджується з думкою відомого журналіста та футбольного коментатора компанії "1+1 Media" Ігоря Циганика, який стверджує, що Ігор Коломойський розвивав футбол у "Дніпрі".

"І як він розвивав? Він знищив "Дніпро". З 100-річною історією. Я не знаю, що там говорив Циганик, це його право говорити те, що хоче. Я просто знаю, що футбольний клуб "Дніпро" знищив Коломойський. От і все.

Клуб з 100-річною історією. Не хочу в це влазити. Я просто називаю факти, тому що я був там. Була команда, "Дніпро". А він її просто знищив. Немає знаменитого "Дніпра", два рази чемпіонство брали, грали у фіналі Ліги Європи. І такого клубу немає. Є клони – той "Дніпро-1", незрозуміло, що це таке. Те, що я можу сказати. А хто що говорив – мене не хвилює", - цетує екс-керманича збірної України ua.tribuna.com.

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При цьому Маркевич заявив, що від претензій з приводу боргів не відмовляєтеся.

"А чому повинен відмовлятися? Я що, завалив там справи? Ми чесно відпрацювали. І футболісти, і я. Тому цей клуб і знищили – щоб не платити гроші", - зазначив 72-річний фахівець.

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