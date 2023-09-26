Маркевич заявив, що Коломойський знищив "Дніпро"

Головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич не погоджується з думкою відомого журналіста та футбольного коментатора компанії "1+1 Media" Ігоря Циганика, який стверджує, що Ігор Коломойський розвивав футбол у "Дніпрі".

"І як він розвивав? Він знищив "Дніпро". З 100-річною історією. Я не знаю, що там говорив Циганик, це його право говорити те, що хоче. Я просто знаю, що футбольний клуб "Дніпро" знищив Коломойський. От і все.

Клуб з 100-річною історією. Не хочу в це влазити. Я просто називаю факти, тому що я був там. Була команда, "Дніпро". А він її просто знищив. Немає знаменитого "Дніпра", два рази чемпіонство брали, грали у фіналі Ліги Європи. І такого клубу немає. Є клони – той "Дніпро-1", незрозуміло, що це таке. Те, що я можу сказати. А хто що говорив – мене не хвилює", - цетує екс-керманича збірної України ua.tribuna.com. Підписуйтесь на наш Google News

При цьому Маркевич заявив, що від претензій з приводу боргів не відмовляєтеся.

"А чому повинен відмовлятися? Я що, завалив там справи? Ми чесно відпрацювали. І футболісти, і я. Тому цей клуб і знищили – щоб не платити гроші", - зазначив 72-річний фахівець.