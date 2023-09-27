Англія не збирається грати зі збірними Росії U-17, незважаючи на рішення УЄФА

Збірна Англії відмовиться грати зі збірними РФ U-17, незважаючи на рішення УЄФА, повідомляє The Times.

"Ми не підтримуємо позицію щодо повторного допуску Росії до вікових змагань УЄФА, і наша позиція залишається незмінною: збірні Англії не гратимуть проти Росії", - йдеться у заяві Англійської футбольної асоціації.

Варто зазначити, що рішення УЄФА було оголошено в той же час, коли поєдинок жіночої Ліги націй між Вірменією та Казахстаном став першим європейським матчем, який обслуговувала російська бригада арбітрів.

Нагадаємо, Україна також бойкотуватиме турніри за участю російських команд.