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Англія не збирається грати зі збірними Росії U-17, незважаючи на рішення УЄФА

Першою це офіційно оголосила Україна.

Англія не збирається грати зі збірними Росії U-17, незважаючи на рішення УЄФА
Фото: http://lenta.ru

Збірна Англії відмовиться грати зі збірними РФ U-17, незважаючи на рішення УЄФА, повідомляє The Times.

"Ми не підтримуємо позицію щодо повторного допуску Росії до вікових змагань УЄФА, і наша позиція залишається незмінною: збірні Англії не гратимуть проти Росії", - йдеться у заяві Англійської футбольної асоціації.

Варто зазначити, що рішення УЄФА було оголошено в той же час, коли поєдинок жіночої Ліги націй між Вірменією та Казахстаном став першим європейським матчем, який обслуговувала російська бригада арбітрів.

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Нагадаємо, Україна також бойкотуватиме турніри за участю російських команд.

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