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Збірна України з пляжного футболу не зіграє на чемпіонаті світу-2024 в ОАЕ

Через те, що у змаганнях прийме участь збірна Білорусі.

Збірна України з пляжного футболу не зіграє на чемпіонаті світу-2024 в ОАЕ
Фото: beachsoccer.org.ua

Чоловіча збірна України з пляжного футболу не зіграє на чемпіонаті світу, який пройде 15-24 лютого 2024 року в Об'єднаних Арабських Еміратах, повідомляє прес-служба Асоціації пляжного футболу України (АПФУ).

Підопічні Миколи Костенка і Олександра Корнійчука здобули одну з чотирьох перепусток від Європи, але також на чемпіонат світу в Дубаї кваліфікувалася і збірна Білорусі.

АПФУ та УАФ зверталися до ФІФА та BSWW з проханням відсторонити команду Білорусі від змагань. Але футбольні чиновники відмовилися це робити, як відкинули і пропозицію, щоб білоруси зіграли без своїх національних символів.

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"Виконуючи Наказ №4435 Міністерства молоді та спорту України від 26 липня 2023 року, який забороняє брати участь у міжнародних змаганнях, де також виступають спортсмени/команди, які представляють Російську Федерацію та Республіку Білорусь, збірна України з пляжного футболу не зіграє на чемпіонаті світу 2024 року в ОАЕ", - йдеться у заяві.

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