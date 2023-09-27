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Збірна України поступилася команді Польщі у жіночій Лізі націй-2023

Матч пройшов у Гдині.

Збірна України поступилася команді Польщі у жіночій Лізі націй-2023
Фото: УАФ

Напередодні матчем із Польщею жіноча збірна України з футболу продовжила боротьбу в груповому раунді першого в історії розіграшу Ліги націй.

Матч у Гдині завершився перемогою господарок - 2:1 (1:0).

Перший тайм розпочався в рівній боротьбі, та із часом збірна Польщі заволоділа ініціативою і на 22-й хвилині відкрила рахунок – 1:0.

Фото: УАФ

У другому таймі господарки на 67-й хвилині подвоїли свою перевагу у рахунку – 2:0.

А на 80-й – Любов Шматко встановила остаточний результат – 2:1.

Фото: УАФ

Нагадаємо, 22 вересня наша команда стартувала на турнірі поєдинком із Сербією, але, ведучи в рахунку, поступилася с аналогичним рахунком — 1:2.

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