Збірна України поступилася команді Польщі у жіночій Лізі націй-2023

Напередодні матчем із Польщею жіноча збірна України з футболу продовжила боротьбу в груповому раунді першого в історії розіграшу Ліги націй.
Матч у Гдині завершився перемогою господарок - 2:1 (1:0).
Перший тайм розпочався в рівній боротьбі, та із часом збірна Польщі заволоділа ініціативою і на 22-й хвилині відкрила рахунок – 1:0.
У другому таймі господарки на 67-й хвилині подвоїли свою перевагу у рахунку – 2:0.
А на 80-й – Любов Шматко встановила остаточний результат – 2:1.
Нагадаємо, 22 вересня наша команда стартувала на турнірі поєдинком із Сербією, але, ведучи в рахунку, поступилася с аналогичним рахунком — 1:2.