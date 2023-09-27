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Збірні Литви з футболу не гратимуть проти росіян

У Литві вважають, що будь-які російські збірні або клуби не повинні мати можливість виступати в міжнародних змаганнях. 

Збірні Литви з футболу не гратимуть проти росіян
Фото: Пресслужба Федерації футболу Литви

Федерація футболу Литви відреагувала на рішення Виконкому УЄФА зняти заборону на участь молодіжних збірних Росії (U17) у міжнародних змаганнях.

Про це повідомила пресслужба Федерації футболу Литви.

“Таке рішення УЄФА було дещо несподіваним, але наша позиція з цього питання абсолютно не змінилася і продовжується - ми не вважаємо, що будь-які російські збірні або клуби повинні мати можливість виступати в міжнародних змаганнях на даний момент. Навіть незважаючи на те, що вони не використовуватимуть прапор країни, гімн чи іншу національну символіку і гратимуть на нейтральних майданчиках”, - йдеться у повідомленні.

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Федерація футболу Литви наголосила, що литовські футболісти точно не гратимуть з російськими футболістами, навіть якщо це буде визначено жеребкуванням якогось турніру.

“Якщо так трапиться, що наша і російська молодіжні збірні зіграють в тому чи іншому турнірі нічию, наші футболісти не вийдуть на поле, незалежно від того, які санкції за це можуть бути з боку федерації і незалежно від того, де повинен проходити матч”, - підкреслили литовці.

Федерація футболу Литви також зазначила, що мала багато розмов з представниками інших членів УЄФА, і вони теж не схильні погоджуватися з таким рішенням.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу (УАФ) рішуче засуджує рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 із РФ.

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