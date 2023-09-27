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Польща та Латвія також бойкотуватимуть ігри з російськими юнацькими командами

Раніше аналогічні заяви зробили Україна та Англія.

Польща та Латвія також бойкотуватимуть ігри з російськими юнацькими командами
Цезарій Кулеша
Фото: twitter.com/Czarek_Kulesza

Юнацькі збірні Польщі не гратимуть проти команд Росії U-17.

"Я здивувався вчорашньою заявою Виконкому УЄФА. Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, наші збірні не гратимуть проти них. Це єдине вірне рішення у цій ситуації", - написав у своєму Twitter-акаунті президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша.

Федерація футболу Латвії (ФФЛ) також оголосила, що не проводитиме матчів проти російських команд U-17.

"Латвійська Федерація футболу (ЛФФ) підтверджує, що збірні Латвії з футболу всіх рівнів не гратимуть проти російських команд, незалежно від місця проведення таких ігор чи форми вистави російських спортсменів", - йдеться у заяві ЛФФ.

Раніше аналогічну відповідь на рішення виконкому УЄФА допустити до турнірів збірні Росії серед гравців до 17 років, зробили асоціації України та Англії.

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