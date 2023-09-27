Польща та Латвія також бойкотуватимуть ігри з російськими юнацькими командами

Юнацькі збірні Польщі не гратимуть проти команд Росії U-17.
"Я здивувався вчорашньою заявою Виконкому УЄФА. Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, наші збірні не гратимуть проти них. Це єдине вірне рішення у цій ситуації", - написав у своєму Twitter-акаунті президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша.
Z zaskoczeniem przyjąłem wczorajsze oświadczenie Komitetu Wykonawczego UEFA. Jeśli rosyjskie drużyny narodowe zostaną dopuszczone do rozgrywek nasze reprezentacje narodowe nie będą z nimi rywalizować. To jedyna słuszna decyzja.— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) September 27, 2023
"Латвійська Федерація футболу (ЛФФ) підтверджує, що збірні Латвії з футболу всіх рівнів не гратимуть проти російських команд, незалежно від місця проведення таких ігор чи форми вистави російських спортсменів", - йдеться у заяві ЛФФ.
Раніше аналогічну відповідь на рішення виконкому УЄФА допустити до турнірів збірні Росії серед гравців до 17 років, зробили асоціації України та Англії.