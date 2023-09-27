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Литва передала ВМС України комплекти радіолокаційного обладнання

Ця допомога призначена для забезпечення морського спостереження. Обладнання було направлено відповідно до потреб і запитів ВМC України.

Литва передала ВМС України комплекти радіолокаційного обладнання
ВМС ЗСУ
Фото: ВМС ЗС України

У вівторок, 26 вересня, ВМС Литви передали ВМС України комплекти радіолокаційного обладнання.

Про це повідомляє LRT із посиланням на Міноборони Литви. 

"Ця допомога зміцнить можливості України в галузі морського спостереження і сприятиме кращому розумінню ситуації на морі. Для України, яку руйнує війна Росії, це радіолокаційне обладнання матиме велике значення як для захисту її територіальних вод, так і для забезпечення безпеки її громадян", – зауважив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

У міністерстві повідомили, що не можуть повідомити вартість і кількість переданого обладнання.

Зазначається, що Литва сформувала новий пакет військової допомоги Україні на суму 200 млн євро на період 2024-2026 років.

Крім регулярних поставок військової техніки, Литва займається навчанням українських військовослужбовців, лікуванням і реабілітацією українців, надає експертні консультації, а також виділяє кошти в міжнародні фонди допомоги Україні.

Нагадаємо, минулого тижня міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що новий пакет допомоги Україні складатиметься з систем підриву, радарів морського огляду та боєприпасів до протитанкового гранатомета Carl Gustaf. Крім того, з цього місяця призначені для України танки Leopard ремонтуватимуть у Литві.

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