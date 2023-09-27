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Росіяни масово заселяються у будинки людей від Токмака до Роботиного, щоб прикриватися "живим щитом", – Федоров

Заселяються саме туди, де мешкають цивільні.

Росіяни масово заселяються у будинки людей від Токмака до Роботиного, щоб прикриватися "живим щитом", – Федоров
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська масово заселяються в будинки мирних людей по всій захопленій частині Запорізької області, а наймасовіше – на ділянці від Токмака, що тимчасово окупований, до Роботиного, що звільнений. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода. Ранок) повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

З будинків, які зайняли окупанти, масово виїжджають мирні люди. Росіяни заселяються саме туди, де мешкають цивільні.

"Знаємо, що з минулого тижня ворог почав у самому Токмаку підселяти людей. Що це означає? Якщо хтось проживав у будинку або квартирі, то ворог саме до цих цивільних мешканців підселяє своїх військових. Для чого це робиться? Щоб прикриватися живим щитом. Що стосується обладнання вогневих позицій, то це є стандартна практика, на жаль. Люди для ворога нічого не вартують. Це по суті живий щит, яким намагаються прикриватися", – сказав він. 

Мер Мелітополя додав, що чим ближче до лінії фронта, тим звірішіми стають ворожі війська і тим більше звірства вони виявляють.

До практики прикривання мирними українцями, зокрема дітьми, ворог вдається від початку війни. Росіяни і раніше облаштовували вогневі позиції саме там, де живуть люди. 

Нагадаємо, російські окупаційні війська викрадають людей в Михайлівці Мелітопольского району Запорізької області. Викрадених мирних росіяни примушують чистити їхні окопи, говорив Федоров. 

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