Сенат і Палата представників США досі не домовилися щодо фінансування

Сотні тисяч урядових працівників можуть піти у відпустку.

Сенат США у вівторок зробив крок вперед щодо двопартійного законопроєкту, який мав на меті запобігти зупинці роботи уряду у неділю. Водночас Палата представників намагалася просунути суперечливий захід, який підтримали лише республіканці.

Про це пише Reuters.

Сенат проголосував 77 проти 19 за те, щоб почати обговорення плану, який фінансуватиме уряд до 17 листопада, і передбачає близько 6 мільярдів доларів США для реагування на внутрішні стихійні лиха та ще близько 6 мільярдів доларів допомоги Україні.

Контрольована республіканцями Палата представників, однак, планувала наполягати на своєму власному партійному підході, який навряд чи отримав підтримку в Сенаті, де більшість становлять демократи.

Палата провела процедурне голосування, щоб просунути вперед чотири законопроєкти про витрати, які відображають консервативні пріоритети та не мають шансів стати законом. Навіть якщо вони будуть прийняті, ці заходи фінансуватимуть лише частину уряду і не запобіжать припиненню його роботи.

Розкол між двома палатами передбачає, що федеральний уряд, найімовірніше, у неділю вчетверте за 10 років призупинить роботу.

Лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер і лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл працювали в тандемі, щоб домогтися схвалення обома партіями короткострокового продовження федерального фінансування на нинішньому рівні.

Спікер Палати представників Кевін Маккарті у вівторок заявив журналістам, що добиватиметься, аби усі республіканців таки підтримали проєкт про тимчасове фінансуватиме. Однак він має намір запровадити жорсткі прикордонні та імміграційні обмеження, які навряд чи матимуть підтримку достатньої кількості демократів у Палаті представників чи Сенаті.

Президент-демократ Джо Байден і Маккарті у травні домовилися про дискреційні витрати у розмірі 1,59 трильйона доларів на фінансовий рік, що починається 1 жовтня.

Якщо угода не буде досягнута у неділю сотні тисяч федеральних працівників підуть у відпустку, а надання широкого спектру послуг, від публікації економічних даних до пільг на харчування, призупинять.

Конгрес призупиняв роботу уряду чотирнадцять разів з 1981 року, хоча переважно лише на день або два.