Палата представників США хоче скорочувати витрати попри ризик припинення роботи уряду

Сьогодні законодавці розглянуть чотири законопроєкти про витрати на майбутній фінансовий рік.

Контрольована республіканцями Палата представників цього тижня має спробувати просунути різке скорочення витрат, що може призвести до часткового припинення роботи уряду США з наступної неділі.

Про це пише Reuters.

Спікер Палати представників Кевін Маккарті прагнув уникнути цього сценарію, коли цієї весни укладав угоду про витрати з президентом-демократом Джо Байденом. Але деякі члени Республіканської партії погрожували усунути його, якщо він не підтримає різкіші скорочення, які напевно будуть відхилені Сенатом, контрольованим демократами.

Якщо Конгрес не затвердить кошторис на новий фінансовий рік, який розпочнеться 1 жовтня, сотні тисяч федеральних працівників звільнять, а широкий спектр послуг, від фінансового нагляду до медичних досліджень, буде призупинено.

Конгрес зазвичай пропускає цей термін і приймає законопроєкти про тимчасові витрати, щоб уникнути зривів, поки законодавці закінчують свою роботу.

Але Маккарті наразі не зміг заручитися підтримкою тимчасового розширення витрат, оскільки група жорстких республіканців відмовилася погодитися. Республіканці контролюють Палату представників незначною більшістю 221-212 і мають небагато голосів у запасі. Спікер відклав тимчасовий законопроєкт і натомість просуватиме законодавство, яке відображає консервативні пріоритети.

Коли Палата повернеться у вівторок, законодавці розглянуть чотири законопроєкти про витрати на майбутній фінансовий рік, які введуть нові обмеження на доступ до абортів, скасують кліматичну ініціативу адміністрації Байдена в розмірі 11 мільярдів доларів і відновлять будівництво стіни на кордоні США з Мексикою, що є ініціативою колишнього президента Дональда Трампа.

Маккарті сказав, що законодавці, які заблокували законопроєкти про витрати минулого тижня, тепер більш готові співпрацювати. Ці законопроєкти напевно будуть відхилені Сенатом, і Білий дім заявив, що Байден накладе вето на два з них.

Маккарті сподівається, що ці зусилля дозволять уникнути зупинки. Але республіканець Метт Гетц, відомий противник спікера, заявив у неділю, що не підтримає зупинку, навіть якщо це призведе до припинення роботи уряду. “Якщо департаментам праці та освіти доведеться закритися на кілька днів, поки ми узгодимо їхні асигнування, це, звичайно, не те, що є оптимальним. Але я думаю, що це краще, ніж поточна ситуація”, − сказав він.

Інший прибічник жорсткої лінії, конгресмен Марджорі Тейлор Грін, у своїй заяві заявила, що вона навіть не підтримає винесення законопроєктів про витрати на обговорення в Палаті представників, оскільки у них включена допомога Україні.Грін та інші члени жорсткої фракції Палати представників наполягали на скороченні витрат агентства до 1,47 трильйона доларів, що на 120 мільярдів доларів менше, ніж погодилися Байден і Маккарті в травневому компромісі.

Це лише незначна частина загального бюджету США, який на цей фінансовий рік становитиме 6,4 трильйона доларів. Законодавці не розглядають скорочення популярних програм пільг, таких як соціальне та медичне забезпечення, які, за прогнозами, різко зростуть через старіння населення.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США розпочне офіційне розслідування щодо імпічменту Байдена. Розслідування буде зосереджено на “звинуваченнях у зловживанні Байдена владою, перешкоджанні та корупції”.