Спікер парламенту Канади пішов у відставку, бо він запросив на виступ Зеленського ветерана СС "Галичина" (оновлено)

Спікер Палати громад парламенту Канади Ентоні Рота подав у відставку, повідомляє "Європейська правда".

Про це він сказав на засіданні парламенту і подякував депутатам за довіру.

Такий крок зумовлений тиском на Роту, бо він запросив до парламенту минулого тижня під час візиту Президента Володимира Зеленського ветерана української дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньку.

Після виступу Зеленського канадські законодавці аплодували і українському ветеранові, якого представив Рота. Спікер не проінформував уряд Канади і українському делегацію про своє рішення запросити Гуньку. У Канаді досі вважають дивізію, у якій воював ветеран, "нацистським" підрозділом.

Після цього уряд прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо закликав спікера Палати громад піти у відставку, передає The Guardian.

Зокрема, таку заяву зробила міністерка закордонних справ Мелані Жолі.

"Це абсолютно неприйнятно. Це було ганьбою для Палати представників та канадців, і я думаю, що спікеру слід прислухатися до думки членів та піти у відставку", - сказала Жолі додавши, що обговорила ситуацію з українським урядом.

Нині спікер мав провести зустріч із лідерами Палати громад.

Напередодні він вибачився за своє рішення перед Палатою, передає The Globe and Mail.

Нагадаємо, Нюрнберзький трибунал не засудив членів ОУН, УПА, створених за участю Абвера у 1941 році батальйонів «Нахтіґаль» і «Роланд», а також дивізії військ СС «Галичина»; також він не визнав самі ці структури злочинними.

Трибунал не визнав злочинним у цілому жоден партійний або державний орган чи формування Третього Райху.

Через майже сорок років після Нюрнберзького процесу питання можливого обвинувачення дивізії "Галичина" піднімали у Канаді. Тамтешній уряд на вимогу депутатів парламенту створив спеціальну комісію на чолі з колишнім суддею Дешеном. Вона мала дослідити питання притягнення до відповідальності колишніх воєнних злочинців Райху. За понад рік своєї роботи комісія Дешена склала список із понад 770 осіб, серед яких було 217 колишніх членів дивізії «Галичина».

Переконливі докази скоєння воєнних злочинів знайшли щодо двадцяти осіб, жодна з яких не мала стосунку до дивізії "Галичина". Щодо дивізії в цілому комісія Дешена констатувала, що висувати звинувачення проти неї як групи є недоцільним, а перебування особи в її лавах не є достатньою підставою для переслідування. Детальніше читайте в матеріалі "Нюрнберг і дивізія «Галичина»: як Росія перекручує історію".