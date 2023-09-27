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Польський міністр заперечив, що Польща імпортує російське вугілля

Яцек Сасін заявив, що перевіряють кожну партію копалини.

Польський міністр заперечив, що Польща імпортує російське вугілля
Фото: EPA/UPG

Міністр державного майна Яцек Сасін заявив, що Польща не імпортує російське вугілля, а кожну партію копалини перевіряють - і документи, і геологічний склад вугілля, передає РАР.

Так Сасін відреагував на заяву опозиційного польського сенатора Кшиштофа Брейзи, який у Х написав, що до країни нещодавно прибуло понад мільйон тонн вугілля з російських портів.

За словами Брейзи, перевезення на невеликих суднах (щоб не впадали у вічі) з Ленінградської області проводять російські моряки. "Сьогодні я наведу документи та записи, які підтверджують цю практику", - заявив сенатор.

Сасін натомість сказав, що Брейза "постійно анонсує псевдоскандали".

"Наразі підприємства Держказначейства узагалі не імпортують вугілля з-за кордону, оскільки хвиля імпорту, що була пов'язана з кризою минулої зими та ембарго на російське вугілля, закінчилася... Це вугілля йшло з різних напрямів до Польщі, тому ніякого скандалу тут зовсім немає. Жодне російське вугілля не доходить до Польщі", - сказав міністр.

Щодо суден, то, за словами Сасіна, "навіть якщо це судно прибуло до Польщі з російського порту, це не означає і не зрозуміло, що воно привезло російське вугілля". Міністр додав, що знає, що копалину імпортують до Польщі, наприклад, із Казахстану. Вугілля потрапляє в країну через Росію, але це імпорт "приватних осіб".

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Нагадаємо, торік український прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Україна розгляне можливість відкриття квоти на експорт 100 тис. тонн вугілля до Польщі.

Водночас експорт вугілля з Росії морем повернувся майже до найвищого рівня через послаблення обмежень на транспортування. Ці послаблення полегшили перенаправлення обсягів до Азії, повідомляв Bloomberg. Оскільки Євросоюз не може купувати для себе вугілля, його компаніям дозволено надавати послуги для транспортування в треті країни. 

Тим часом цьогоріч до Туреччини з окупованих Росією територій України було експортовано вугілля на суму щонайменше 14,3 мільйона доларів.

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