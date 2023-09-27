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В уряді Франції закликали, аби Європа припинила допомогати виробникам у Китаї та США

Міністр фінансів країни хоче зарезервувати державні кошти на промислове виробництво з принаймні 50% європейських компонентів.

В уряді Франції закликали, аби Європа припинила допомогати виробникам у Китаї та США
Фото: EPA/UPG

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер буде проводити кампанію за те, щоб кошти Європейського союзу йшли на підтримку промисловості на континенті, а не на виробництво в Китаї та США.

Про це пише Bloomberg.

Виступаючи під час презентації бюджету Франції на 2024 рік, він пообіцяв наполягати на перегляді правил перед виборами до Європейського парламенту наступного року, щоб зарезервувати державні кошти на промислове виробництво з принаймні 50% європейських компонентів.

“Невже ви думаєте, що китайському уряду спало б на думку надати допомогу промисловому продукту, який не містить китайських частин? Невже ви думаєте, що Джо Байден надав би федеральну допомогу американському пікапу, який не містить 60% або 70% американських складових?”, – сказав Ле Мер. 

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Міністр сказав, що лише в Європі політики вважають можливим продовжувати вкладати державні гроші в американські та китайські заводи, так само як у європейські.

“Я кажу, зупиніться. Припиніть цю політику, цей політичний вибір, віддаваймо перевагу європейській промисловості”, − сказав Ле Мер.

Зазначимо, президент Еммануель Макрон наполягає на жорсткішому підході до торгівлі з Китаєм, вважаючи, що бездіяльність завдасть довгострокової шкоди економіці блоку. Раніше цього місяця Брюссель оголосив про розслідування "напливу" китайських електромобілів, які отримують державні субсидії. Це завдало удару по стратегії Пекіна зі “залицяння” до ЄС для протидії Вашингтону.

Франція вже працює над змінами у системі бонусів за купівлю електромобілів у рамках чинних правил ЄС. Нова французька система зарезервує державну підтримку для транспортних засобів з найменшим викидом вуглецю, опосередековано виключаючи багато автомобілів, вироблених у Китаї.

Нагадаємо, європейський комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс під час візиту до Китаю говорив про жорсткіші умови торгівлі ЄС з Пекіном. Він планував передати китайським колегам список торговельних “подразників” Брюсселя. Головними з них є обмеження Китаю на європейську косметику та медичну техніку, а також на вільний потік даних.

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