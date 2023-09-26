США судитимуться із Amazon через монополію на ринку

Федеральна торгова комісія США 26 вересня подала позов до суду проти Amazon і попросила примусити компанію продати свої активи, повідомляє Reuters.

Комісія заявила, що Amazon обмежує рітейлерів на своєму ринку знижками, що пригнічує конкуренцію, і змушує продавців використовувати її послугу. Позов очікувався після багатьох років скарг на те, що Amazon та інші технологічні гіганти зловживали своїм домінуванням у пошуку, соціальних мережах та онлайн-торгівлі, щоб контролювати найбільш прибуткові сегменти інтернету.

Позов, до якого приєдналися 17 генеральних прокурорів штатів, - підсумок чотирирічного розслідування і федеральних позовів, які подавали проти Google Alphabet (GOOGL.O) та Facebook Meta Platforms.

Федеральна торгова комісія просить суд видати постійну судову заборону, яка зобов'язує Amazon припинити свої незаконні дії. Позов подали до федерального суду Сіетла, де базується компанія.

"Залишена без контролю, Amazon продовжить свою незаконну політику для збереження своєї монопольної влади", - заявила американська торгова комісія.

У скарзі також міститься прохання розглянути "будь-які попередні або постійні заходи щодо забезпечення справедливості, серед яких, крім іншого, структурні заходи, необхідні для відновлення чесної конкуренції". Це означає, що Amazon має продати актив, наприклад, частину бізнесу.

Компанія заявила, що позов комісії був помилковим і завдасть збитків споживачам, оскільки призведе до підвищення цін та уповільнення постачань. Акції Amazon після цього впали на 3,3%.

Нагадаємо, Amazon.com — один із перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж товарів масового попиту, найбільша у світі за обігом компанія, що продає товари та послуги через Інтернет. Компанія веде експансію на ринки інтернет-торгівлі в усьому світі.

У 2021-му незалежні книгарні у Сполучених Штатах Америки провели кампанію проти монополії Amazon. Американська асоціації книгорозповсюджувачів підрахувала, що під час пандемії більш ніж одна незалежна книгарня у тиждень закривалась. Зі зменшенням рівня захворюваності у США люди поверталися до покупок у звичайних книгарнях, а ось онлайн-покупки за час пандемії не зменшувались, а збільшувались.

Того ж року італійський антимонопольний регулятор AGCM оштрафував американську компанію Amazon.com Inc. на 1,13 млрд євро за зловживання домінантним становищем на ринку, яке завдало збитків логістичним операторам, що працюють у сфері електронної комерції.