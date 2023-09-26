Едгарс Рінкевичс сказав, що це можливо в разі масового напливу мігрантів.

Латвія готова закрити кордон із Росією та Білоруссю у разі масового напливу мігрантів.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, передає Delfi.

На зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом латвійський президент обговорив потенційні ризики гібридної загрози на кордоні НАТО, а також внесок ФРН у безпеку регіону.

Також на зустрічі йшлося про плани Латвії щодо збільшення чисельності збройних сил і готовність прийняти ротацію бойових літаків Німеччини у Лієлварді у 2024 році.

Нагадаємо, з міркувань безпеки 19 вересня закрили прикордонний пункт між Латвією та Білоруссю “Сілене”. Щоб суттєво не вплинути на перевезення вантажів, а також на терміново необхідні поїздки продовжили роботу іншого пункту пропуску - "Пятерніекі". Закриття “Сілене” дозволило Латвії передислокувати 40-50 прикордонників для охорони кордону в іншому місці.

Раніше Польща і країни Балтії зобов'язалися закрити свої кордони з Білоруссю, якщо трапиться "критичний інцидент".