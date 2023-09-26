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Міністри ЄС послабили позицію щодо викидів транспортних засобів, аби зосередитися на електромобілях

Також ухвалено нові обмеження на викиди для гальм та шин.

Міністри ЄС послабили позицію щодо викидів транспортних засобів, аби зосередитися на електромобілях
Фото: carwale.com

Міністри Європейського Союзу погодилися послабити майбутні стандарти щодо викидів під назвою Euro 7, аби автовиробники не відволікалися від розробки електромобілів.

Про це пише Reuters та whichcar.com.au.

Країни ЄС домовилися не змінювати теперішні стастндарти Euro 6 та ліміти викидів для легкових автомобілів та фургонів, хоча для автобусів та вантажівок вони будуть нижчими. Також ухвалено нові обмеження на викиди частинок для гальм та шин.

Вісім країн-членів, зокрема Франція, Італія та Чехія, були стурбовані тим, що суворіші обмеження на викиди змусять автовиробників інвестувати у зниження забруднення у традиційних автомобілях з бензиновими та дизельними двигунами, а не зосереджуватися на розробці повністю електричних транспортних засобів.

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Рада Європейського союзу, Європейський парламент та Єврокомісія тепер мають обговорити та остаточно сформулювати нові правила. Euro 7 мають набути чинності з 1 липня 2025 року для всіх нових автомобілів масового виробництва та з середини 2027 року − для вантажних транспортних засобів.

Раніше в Euro 7 планувалося застосувати найнижчі межі вмісту оксидів азоту NOx з попередніх стандартів до всіх транспортних засобів незалежно від типу палива. Наприклад, автомобілі з дизельним двигуном повинні були б викидати в атмосферу не більше 60 міліграм NOx – скорочення на 20 мг/км. Мандат також охоплював межі викидів від шин та гальм, оцінку викидів за весь термін служби та вперше − оцінку довговічності акумуляторів електромобілів.

Послбалення позиції блоку стане гарною новиною для багатьох автовиробників, включано з транснаціональною корпорацією Stellantis, яка вважала Euro 7 відволіканням від розробки електронних машин.

Volkswagen і Skoda також попередили, що без внесення змін у нові стандарти їхні найдоступніші маленькі автомобілі, включно з Polo, Fabia і Scala, можуть зняти з виробництва. Hyundai заявила, що поява в майбутньому високопродуктивних моделей N із двигунами внутрішнього згоряння є малоймовірною.

Нагадаємо, Великобританія вирішила відкласти заборону на продаж нових бензинових та дизельних автомобілів з 2030 до 2035 року.

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