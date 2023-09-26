Наступного року Німеччина може вдвічі скоротити федеральну допомогу біженцям, - Reuters

Німеччина планує наступного року вдвічі скоротити федеральну допомогу, яку вона виділяє землям для покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Як зазначається, Берлін поінформував землі, що виділить максимум 1,7 млрд євро на підтримку витрат біженців у 2024 році. В 2023 році на це було виділено 3,75 млрд євро.

Представник міністерства фінансів зазначив, що зустріч федерального уряду та урядів земель з цих питань не дала результатів перед запланованою консультацією з канцлером у листопаді.

“По суті, штати несуть відповідальність за розміщення та догляд за біженцями. Федеральний уряд усвідомлює національний вимір”, – додав речник.

Також, додали джерела, уряд скасує свій внесок у витрати на догляд та інтеграцію українських біженців.

Нагадаємо, Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для біженців з України, з 4 березня 2024 року по 3 березня 2025 року. Такий крок має забезпечити впевненість та підтримку більш ніж чотирьом мільйонам осіб, які мають захист у всьому ЄС, вважають у Комісії.