Якщо Україна програє, це відкриє шлях до світової війни, - президент Латвії Рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс не вважає, що поставки зброї Україні можуть призвести до Третьої світової, можливо ядерної війни, повідомляє Укрінформ.
“Я маю інше побоювання: якщо Україна буде не в змозі захистити себе, якщо вона програє, тоді це насправді відкриє шлях до світової війни. Якщо агресора не зупинити, агресор піде так далеко, як тільки зможе”, - сказав Рінкевичс.
На його думку, якщо Росія побачить, що Захід не є згуртованим і що він недостатньо підтримує Україну, тоді можуть початись провокації РФ як проти членів НАТО, так і проти країн, які не є членами Альянсу.
“Найкраща допомога проти ескалації та загрози третьої світової війни – всіма силами допомагати Україні. …Ми повинні надати Україні все, що вона просить… Ми маємо зробити все, що необхідно, щоб посилити Україну, її витривалість”, - наголосив латвійський лідер.
Рінкевичс також висловив упевненість, що федеральний уряд Німеччини ухвалить правильне рішення щодо передачі крилатих ракет Taurus Україні. Застосування західної зброї по об’єктах на території РФ при цьому є цілком легітимним.
Оскільки Росія використає паузу для того, щоб відновити сили, президент Латвії не підтримує заклики до припинення вогню.
Президент Латвії вважає, що люди будуть жити в стані нестабільності у всьому світі, якщо світ не допоможе Україні перемогти Росію.
“Те, що відбувається в Україні зараз, є тим, що СРСР робила в Латвії в 1940-х роках і потім ще 50 років. Отже, якщо ми не допоможемо Україні зараз, історія може повторитися, в тому числі і для нас”, - пояснив Рінкевичс солідарність своєї країни з Україною.
Нагадаємо, міністерка юстиції Латвії Інесе Лібіня-Егнері повідомила, що готує законопроект про конфіскацію автомобілів із російськими та білоруськими номерами.
Вона зазначила, що машини вилучатимуть, якщо протягом трьох місяців вони не покинуть країну, або не будуть перереєстровані в латвійській юрисдикції.