Якщо Україна програє, це відкриє шлях до світової війни, - президент Латвії Рінкевичс

Президент Латвії вважає, що люди будуть жити в стані нестабільності у всьому світі, якщо світ не допоможе Україні перемогти Росію.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс не вважає, що поставки зброї Україні можуть призвести до Третьої світової, можливо ядерної війни, повідомляє Укрінформ.

“Я маю інше побоювання: якщо Україна буде не в змозі захистити себе, якщо вона програє, тоді це насправді відкриє шлях до світової війни. Якщо агресора не зупинити, агресор піде так далеко, як тільки зможе”, - сказав Рінкевичс.

На його думку, якщо Росія побачить, що Захід не є згуртованим і що він недостатньо підтримує Україну, тоді можуть початись провокації РФ як проти членів НАТО, так і проти країн, які не є членами Альянсу.

“Найкраща допомога проти ескалації та загрози третьої світової війни – всіма силами допомагати Україні. …Ми повинні надати Україні все, що вона просить… Ми маємо зробити все, що необхідно, щоб посилити Україну, її витривалість”, - наголосив латвійський лідер.

Рінкевичс також висловив упевненість, що федеральний уряд Німеччини ухвалить правильне рішення щодо передачі крилатих ракет Taurus Україні. Застосування західної зброї по об’єктах на території РФ при цьому є цілком легітимним.

Оскільки Росія використає паузу для того, щоб відновити сили, президент Латвії не підтримує заклики до припинення вогню.

Президент Латвії вважає, що люди будуть жити в стані нестабільності у всьому світі, якщо світ не допоможе Україні перемогти Росію.

“Те, що відбувається в Україні зараз, є тим, що СРСР робила в Латвії в 1940-х роках і потім ще 50 років. Отже, якщо ми не допоможемо Україні зараз, історія може повторитися, в тому числі і для нас”, - пояснив Рінкевичс солідарність своєї країни з Україною.

Нагадаємо, міністерка юстиції Латвії Інесе Лібіня-Егнері повідомила, що готує законопроект про конфіскацію автомобілів із російськими та білоруськими номерами.

Вона зазначила, що машини вилучатимуть, якщо протягом трьох місяців вони не покинуть країну, або не будуть перереєстровані в латвійській юрисдикції.