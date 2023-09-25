Росіяни за день обстріляли вісім громад Сумщини

Сьогодні, 25 вересня, російських обстрілів зазнали Есманська, Середино-Будська, Свеська, Шалигинська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська та Великописарівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 77 вибухів.

Зокрема, на Краснопільську громаду росіяни скинули ВОГ з БПЛА та завдали ударів дронами-камікадзе. Також був мінометний обстріл громади.

Великописарівську громаду обстріляли ракетами з вертольоту, з артилерії та мінометів.

А Шалигинську громаду окупанти обстріляли з артилерії.

Також Есманську, Середино-Будську, Білопільську, Миропільську та Свеську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Пошкоджені 2 приватні житлові будинки, зазнали поранення та були госпіталізовані чоловік 73 років та жінка 60 років.