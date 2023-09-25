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Росіяни за день обстріляли вісім громад Сумщини

Загалом протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області.

Росіяни за день обстріляли вісім громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 25 вересня, російських обстрілів зазнали Есманська, Середино-Будська, Свеська, Шалигинська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська та Великописарівська громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 77 вибухів. 

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Зокрема, на Краснопільську громаду росіяни скинули ВОГ з БПЛА та завдали ударів дронами-камікадзе. Також був мінометний обстріл громади.

Великописарівську громаду обстріляли ракетами з вертольоту, з артилерії та мінометів.

А Шалигинську громаду окупанти обстріляли з артилерії.

Також Есманську, Середино-Будську, Білопільську, Миропільську та Свеську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Пошкоджені 2 приватні житлові будинки, зазнали поранення та були госпіталізовані чоловік 73 років та жінка 60 років.

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