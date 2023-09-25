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27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою

Потім буде похорон на Берковецькому цвинтарі.

27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Інна Кузнецова
Фото: Facebook/Мар'яна Драч

Прощання з Інною Кузнецовою, донедавна керівницею київського бюро Радіо Свобода, відбудеться о 12:00 у середу, 27 вересня, у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

Про це у Facebook повідомили її рідні.

По завершенні церемонії відбудеться похорон на Берковецькому цвинтарі.

Зазначимо, що прощання з Кузнецовою у Вільнюсі відбулося 20 вересня. На церемонії були присутні рідні померлої, друзі та колеги з вільнюського бюро Радіо Свобода, литовські дипломати, котрі допомагали Інні під час її переїзду до Вільнюса на лікування.

Кузнецова народилася у Києві 30 березня 1963 року. Закінчила факультет журналістики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Працювала кореспондентом, політичним оглядачем Національного радіо, головним редактором «Радіо Ера FM».

На Радіо Свобода працювала з 2009 року. За керівництва Кузнецової бюро отримало премію імені Дейвіда Берка за "висвітлення політичної кризи в Україні наприкінці 2013 року і на початку 2014 року".

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Нагадаємо, що Інна Кузнецова померла у столиці Литви 16 вересня після важкої й тривалої хвороби.

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