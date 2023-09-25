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Минула субота у Києві встала найтеплішою за всю історію спостережень

Середньодобова температура повітря не опустилася нижче 20,6 градусів. Це на 7,1 градуса вище температурної норми. 

Минула субота у Києві встала найтеплішою за всю історію спостережень
Фото: vechirniy.kyiv.ua

У суботу, 23 вересня, у Києві зафіксували температурний рекорд: середньодобова температура повітря не опустилась нижче +20,6°С.

Про це повідомляє у Telegram Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 23 вересня у Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +20,6°С", – ідеться у повідомленні.

Цей показник перевищив попередній рекордний 1927 року на 0,2°С, а кліматичну норму – на 7,1°С.

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Нагадаємо, в серпні у столиці було зафіксовано 12 температурних рекордів. З них 11 – у період з 27 по 30 серпня.

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