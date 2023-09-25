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Унаслідок ракетної атаки на Одещині без світла залишилися понад 1 000 споживачів

Є часткове відключення електроенергії у семи областях.

Унаслідок ракетної атаки на Одещині без світла залишилися понад 1 000 споживачів
Фото: ДТЕК

Через нічну ракетну атаку в Одеській області пошкоджені електромережі. Понад тисячу споживачів залишилися без світла.

Про це повідомляє сайт Міністерства енергетики.

"В Одеській області внаслідок нічної повітряної атаки з боку РФ пошкоджено мережі, знеструмлено понад тисячу споживачів. Тривають ремонтні роботи", – йдеться у повідомленні.

У Херсонській області через обстріл пошкоджена повітряна лінія електропередачі 150 кВ. Це призвело до знеструмлення підстанції, яка живить кілька тисяч побутових споживачів. Через бойові дії залишається також знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

У Херсоні після підтоплення залишаються знеструмленими близько 3 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.

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Нагадаємо, вночі 25 вересня ворог спрямував по Одеській області 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131", 2 надзвукові ракети "Онікс" та 12 ракет "Калібр". Для атаки з моря додатково до надводного ракетноносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти.

19 "Шахедів" та 11 "Калібрів" було збито силами та засобами ППО. По 1 "Калібру" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна ж більшість – в небі над Одещиною. Є влучання у припортову інфраструктуру, зруйновані зерносховища. Люди не постраждали.

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