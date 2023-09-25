Агентурна мережа РФ збирала компромат на військових ЗСУ та коригувала удари по Харкову

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії чотирьох учасників мережі та затримала їх за місцем проживання.

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), яка діяла на території Харківщини.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Зловмисники збирали розвіддані про геолокації укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки Сил оборони, у тому числі залізничним сполученням. Серед особливих завдань ворожої агентури був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області. Найбільшу "увагу" російська розвідка звертала на діючих посадовців місцевих військкоматів та військово-лікарських комісій.

Крім того, російські агенти відслідковували наслідки повітряних ударів РФ по Харкову, а потім виходили на місця "прильотів" для їх фіксації та направлення "звіту" окупантам.

У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ задокументували злочинні дії 4-х учасників російської агентурної мережі і затримали їх за місцями проживання. За даними слідства, керівництво ворожою групою дистанційно здійснював колишній місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення РФ втік до Росії.

Там його завербували кадрові співробітники гру та поставили йому завдання щодо створення власної агентурної мережі у Харкові. До її складу він залучив чотирьох своїх знайомих з міста, серед яких таксист та працівниця місцевого газопостачального підприємства.

Для збору інформації вони об’їжджали місцевість та фіксували пункти базування Сил оборони або "адреси" російських повітряних ударів. Зібрані відомості вони переправляли резиденту (керівнику групи) в рф, а він надавав їх своєму "куратору" з ГРУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Затримані перебувають під вартою.

Нагадаємо, Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої затримала "на гарячому" агента ФСБ у Дніпрі. Він збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на східному фронті.