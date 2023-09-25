Солідарність із ким?
Солідарність із ким?
Мігранти спробували прорвати польський кордон із боку Білорусі
Мігранти спробували прорвати польський кордон із боку Білорусі
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
У Києві невідомі підпалили притулок для котів (оновлено)
У Києві невідомі підпалили притулок для котів (оновлено)
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Кримська генотьба
Кримська генотьба
ГоловнаСуспільствоВійна

Агентурна мережа РФ збирала компромат на військових ЗСУ та коригувала удари по Харкову

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії чотирьох учасників мережі та затримала їх за місцем проживання.

Агентурна мережа РФ збирала компромат на військових ЗСУ та коригувала удари по Харкову

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), яка діяла на території Харківщини.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Зловмисники збирали розвіддані про геолокації укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки Сил оборони, у тому числі залізничним сполученням. Серед особливих завдань ворожої агентури був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області. Найбільшу "увагу" російська розвідка звертала на діючих посадовців місцевих військкоматів та військово-лікарських комісій.

Крім того, російські агенти відслідковували наслідки повітряних ударів РФ по Харкову, а потім виходили на місця "прильотів" для їх фіксації та направлення "звіту" окупантам.

У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ задокументували злочинні дії 4-х учасників російської агентурної мережі і затримали їх за місцями проживання. За даними слідства, керівництво ворожою групою дистанційно здійснював колишній місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення РФ втік до Росії. 

Там його завербували кадрові співробітники гру та поставили йому завдання щодо створення власної агентурної мережі у Харкові. До її складу він залучив чотирьох своїх знайомих з міста, серед яких таксист та працівниця місцевого газопостачального підприємства.

Для збору інформації вони об’їжджали місцевість та фіксували пункти базування Сил оборони або "адреси" російських повітряних ударів. Зібрані відомості вони переправляли резиденту (керівнику групи) в рф, а він надавав їх своєму "куратору" з ГРУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Затримані перебувають під вартою.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої затримала "на гарячому" агента ФСБ у Дніпрі. Він збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на східному фронті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies