Єврокомісар Домбровскіс обговорить у Пекіні жорсткіші умови торгівлі ЄС з Китаєм

Європейський комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс сьогодні перебуває в Пекіні у межах свого візиту до Китаю.Про це пише Politico.

Домбровскіс поїхав до КНР після того, як країну відвідала віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова.

У суботу, виступаючи на фінансовому саміті в Шанхаї, Домбровскіс попередив, що відкритістю торгівлі ЄС “зловживали”.

“М’який підхід Брюсселя до переговорів з Пекіном провалився, вважають політики ЄС, оскільки європейські компанії продовжують відставати, а китайські конкуренти захоплюють їхні ринки”, − зазначає видання.

Politico з посиланням на джерела зазначає, що Брюссель зараз використовує наполегливіший тон, намагаючись збалансувати стосунки. Але змінюється не лише риторика − ЄС також готовий грати жорсткіше. Частиною стратегії є загроза ввести тарифи на китайські електромобілі.

Виступаючи ввечері в Університеті Цінхуа в Пекіні, Домбровскіс закликав Китай грати чесно, інакше європейські компанії підуть із ринку, що колись пропустити було неможливо.

“Відсутність взаємності та рівних умов гри з боку Китаю в поєднанні з ширшими геополітичними зрушеннями змусили ЄС стати більш наполегливим. Китайський уряд створив політизованіше бізнес-середовище, розширивши свій інструментарій для захисту національної безпеки та інтересів розвитку. Це призвело до зниження прозорості, нерівного доступу до закупівель, дискримінаційних стандартів та вимог безпеки”, − сказав Домбровскіс.

Єврокомісар зустрінеться сьогодні з віцепрем’єром з питань економіки Китаю Хе Ліфенгом. Сторони спробують узгодити говоритимуть про “встановлення справедливих відносин зі своїм найбільшим торговим партнером”.

Домбровскіс має намір передати китайським колегам список торговельних “подразників” Брюсселя. Головними з них є обмеження Китаю на європейську косметику та медичну техніку, а також на вільний потік даних.