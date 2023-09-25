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Учора росіяни 87 разів обстріляли Херсонщину та вбили двох людей

Ще одинадцять мирних жителів дістали поранення.

Учора росіяни 87 разів обстріляли Херсонщину та вбили двох людей
Ілюстративне фото
Фото: МВС України

За минулу добу, 24 вересня, противник здійснив 87 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 497 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлі медичного та навчальних закладів, церкву, об'єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі, територію та споруди заводів у Херсоні. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 11 – дістали поранення.

Сьогодні о 01:00 ворог обстріляв Херсон. Пошкоджено будівлю навчального закладу. Близько 05:00 армія РФ вдарила з авіації по населених пунктах – Ольгівка та Львове.

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Нагадаємо, за добу 23 вересня внаслідок ворожих обстрілів Херсонської області одна людина загинула і троє дістали поранення. Також зафіксовано влучання в житлові квартали.

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