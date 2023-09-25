Учора росіяни 87 разів обстріляли Херсонщину та вбили двох людей

Ще одинадцять мирних жителів дістали поранення.

За минулу добу, 24 вересня, противник здійснив 87 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 497 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлі медичного та навчальних закладів, церкву, об'єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі, територію та споруди заводів у Херсоні. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 11 – дістали поранення.

Сьогодні о 01:00 ворог обстріляв Херсон. Пошкоджено будівлю навчального закладу. Близько 05:00 армія РФ вдарила з авіації по населених пунктах – Ольгівка та Львове.

Нагадаємо, за добу 23 вересня внаслідок ворожих обстрілів Херсонської області одна людина загинула і троє дістали поранення. Також зафіксовано влучання в житлові квартали.