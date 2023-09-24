Глава держави відзначив зустріч у Конгресі і додав, що "почув, що підтримка України збережеться".

Президент Володимир Зеленський підсумував результати своїх закордонних візитів, які він здійснив цього тижня.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави.

Україна, за словами Президента, отримала нові пакети допомоги.

"Оборонні пакети. Від Сполучених Штатів – це артилерія, потрібні снаряди, ракети для "хаймарсів", ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини та ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою. Від Канади маємо рішення про тривалу оборонну підтримку. Обсяг – пів мільярда доларів США. Зокрема, це «медеваки» – евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовилися про виробництво та постачання"№, - розповів Зеленський.

Він назвав історичним рішення США про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО. "Це те, що було абсолютною фантастикою ще нещодавно. Але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю. Кожен, хто працює на державу" - підкреслив Президент.

Глава держави відзначив зустріч у Конгресі і додав, що "почув, що підтримка України збережеться".

Серед економічних домовленостей Зеленський відзначив рішення про зону вільної торгівлі з Канадою. "У Вашингтоні – меморандум щодо взаємодії в енергетиці. В Оттаві – домовленість щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської. Очевидний інтерес великих компаній і США, і Канади працювати в Україні. На рівні Мінстратегпрому – взаєморозуміння з оборонними компаніями", - розповів Президент.

Крім того, є домовленості першої леді України щодо підтримки реабілітації ветеранів та відповідне українсько-канадське медичне партнерство. Також розширюється доступ української культури до провідних музеїв світу. "Зараз є домовленість із музеєм Метрополітен у Нью-Йорку", - додав глава держави.

Зеленський подякував уряду Канади за готовність виділити фінансування для музею Голодомору-геноциду, зокрема, для добудови. "Символічно, що саме Канада підтримає Україну в захисті історичної пам’яті", - додав Президент.

Нагадаємо, до нового оборонного пакету США для України вартістю в $325 млн увійдуть ракети ППО AIM-9M та боєприпаси для HIMARS. Також ЗМІ повідомляли, що Джо Байден пообіцяв Володимирові Зеленському небагато ракет ATACMS, і що вони будуть із касетними боєприпасами.

У свою чергу, Канада виділить нашій державі близько 500 млн доларів на закупівлю бронетехніки. Підтримка розрахована на декілька років.