Упродовж доби на фронті відбулися 24 бойові зіткнення, - Генштаб

Ворог завдав ракетного та 44 авіаційні удари по Україні.

Упродовж доби відбулись 24 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог завдав ракетного та 44 авіаційні удари, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Натомість Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили два зенітно-ракетні комплекси, чотири артилерійські засобів та склад боєприпасів противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 24 вересня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Степне Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Мощенка, Карповичі Чернігівської області; Яблунівка, Рясне, Пожня Сумської області та Одноробівка, Баранівка, Вовчанськ, Вільхуватка, Строївка Харківської області;

та ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Степне Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Мощенка, Карповичі Чернігівської області; Яблунівка, Рясне, Пожня Сумської області та Одноробівка, Баранівка, Вовчанськ, Вільхуватка, Строївка Харківської області; на Куп’янському противник завдав авіаційних ударів біля Чернещиної Харківської області та Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області;

противник завдав авіаційних ударів біля Чернещиної Харківської області та Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області; на Лиманському противник наступальних дій не вів. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Невське Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Спірне, Роздолівка Донецької області;

противник наступальних дій не вів. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Невське Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському наші захисники успішно відбили атаки противника в районі східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори Донецької області. Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів поблизу Кліщіївки, Андріївки, Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області;

наші захисники успішно відбили атаки противника в районі східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори Донецької області. Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів поблизу Кліщіївки, Андріївки, Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля цього населеного пункту. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Авдіївка та Карлівка Донецької області;

противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля цього населеного пункту. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Авдіївка та Карлівка Донецької області; на Мар’їнському протягом доби наші захисники успішно відбили 11 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару неподалік Новомихайлівки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів, серед них Гостре, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Первомайське, Парасковіївка Донецької області;

протягом доби наші захисники успішно відбили 11 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару неподалік Новомихайлівки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів, серед них Гостре, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Первомайське, Парасковіївка Донецької області; на Шахтарському ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське та Зелене Поле Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське та Зелене Поле Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області; на Мелітопольському Сили оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в біля Вербового, Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Єгорівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Плавні Запорізької області;

Сили оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в біля Вербового, Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Єгорівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Плавні Запорізької області; на Херсонському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Одрадокам'янка, Бургунка та Ольгівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Херсонської області, серед них Козацьке, Ольгівка, Токарівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав Херсонської області.

Нагадаємо, одна з важливих трас на Бахмутському напрямку - Бахмут-Горлівка - вже прострілюється нашими військовими.

Тим часом росіяни накривають вогнем Херсон. Так, нині вороги обстріляли із артилерії Корабельний район Херсона. Є потерпілі серед цивільних. Також на місто окупанти скинули дві авіабомби.