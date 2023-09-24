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Росіяни не можуть збільшити резерви на Херсонщині, - Гуменюк

Йде потужна контрбатарейна боротьба.

Росіяни не можуть збільшити резерви на Херсонщині, - Гуменюк
начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Війська РФ не можуть збільшити резерви на окупованій частині Херсонської області, оскільки для них важливіше закріплюватися в Запорізькій області.

Про це заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує 24 канал.

"Там йде потужна контрбатарейна боротьба. Особливість лівого берега тому, що він частково ще підтоплений, і не тільки в Голій Пристані. Це підтоплення містить мінно-вибухові загородження, які росіяни ставили проти нас, а зараз користуються ними самотужки", - повідомила речниця.

Речниця наголосила, що окупанти ховаються за місцевим населенням на лівобережжі Херсонської області. Це перешкоджає ЗСУ відпрацьовувати по окупантах.

"Для нас дуже важливо виміряти конкретну точку та проводити дуже обережну, фактично, ювелірну роботу з ураження. Для того, аби не страждало місцеве населення", – додала Гуменюк.

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Раніше Гуменюк зазначила, що на Херсонщині російські війська активізували удари з повітря. На прифронтові райони вони скидають керовані авіабомби, місця скупчення цивільних атакують FPV-дронами.

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