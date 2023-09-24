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У Кременчуку вже 55 постраждалих від удару росіян

Більшість постраждалих почувають себе задовільно.

У Кременчуку вже 55 постраждалих від удару росіян
Фото: Віталій Малецький

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Кременчуку 22 вересня зросла до 55 людей. 

Про це 24 вересня повідомив міський голова Віталій Малецький.

«Станом на сьогодні у Кременчуці 55 травмованих, з яких шестеро – діти», — підтвердив він.

Малецький уточнив, що наразі 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні в міських лікарнях, серед них одна дитина. Більшість постраждалих почувають себе задовільно.

Міська рада обіцяє виділити всім постраждалим матеріальну допомогу. Всі, хто були госпіталізовані, отримають по 25 тисяч грн, ті, хто зазнав легких травм і лікуються амбулаторно, — по 10 тисяч грн.

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Нагадаємо, що 22 вересня ворог завдав ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Було зафіксовано влучання в цивільну інфраструктуру. 

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