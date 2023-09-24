Росіяни минулої доби обстріляли чотири райони Харківщини

Протягом минулої доби росіяни обстріляли населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«У селі Котівка Чугуївського району зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 67 років», – зазначив Синєгубов.

Водночас село Юрченкове росіяни обстріляли з РСЗВ. Там пошкоджено близько десятка приватних житлових будинків, зруйновано господарчі споруди, сталися пожежі.

Під ворожий вогонь потрапив і Вовчанськ, де пошкоджено два приватні будинки і сталася пожежа. Внаслідок обстрілу околиць Куп’янська на відкритій території горіла суха трава.

Нагадаємо, що 22 вересня ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини.