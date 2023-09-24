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На Донеччині від обстрілів РФ загинула людина, є поранений

Прокуратура відкрила кримінальні провадження.

Від початку 23 вересня від обстрілів російської армії у Єлизаветівці на Донеччині загинула одна людина, житель Авдіївки отримав поранення.

Про це пише Суспільне Донбас з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєвдвєдєву.

За попередньою інформацією прокуратури, армія РФ відкрила вогонь зі ствольної артилерії.

“Внаслідок ворожої атаки від проникаючого поранення у грудну клітину загинула 74-річна жінка”, − розповіла речниця прокуратури.

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Також окупанти сьогодні, ймовірно, з РСЗВ "Град" обстріляли Авдіївку.

“Унаслідок влучення снарядів по одній з вулиць міста біля багатоповерхового житлового будинку зазнав осколкового поранення 44-річний місцевий житель. Йому надано кваліфіковану медичну допомогу”, − зазначила Мєдвєдєва.

За всіма фактами обстрілів прокуратура відкрила кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 22 вересня, росіяни обстріляли шість населених пунктів Донецької області. Ворог застосував ЗРК "С-300", керовані авіабомби "ФАБ-250", БПЛА, РСЗВ "Град", артилерію.

Впродовж 21 вересня окупанти завдали 33 удари по Донецькій області. Військові РФ застосувала ракети ОТРК "Іскандер", авіабомби "ФАБ-250", БПЛА, РСЗВ "Смерч", "Ураган", "Град", артилерію. Поранення дістали 20 людей.

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