Головне за суботу, 23 вересня: ворожі обстріли Херсона та Сумщини, список депутатів-прогульників

Президент України Володимир Зеленський, повертаючись після робочого візиту до Канади, у Любліні вручив державні нагороди громадянам Польщі: журналістці Бʼянці Залевській та медику-волонтеру Даміану Дуді.

За вагомий особистий внесок у підтримання державного суверенітету, територіальної цілісності України та зміцнення українсько-польської співпраці Б’янку Залевську нагороджено орденом княгині Ольги ІІ ступеня, Даміана Дуду – орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Очільник України також подякував всій Польщі за підтримку й солідарність.

“Дякую всій Польщі за неоціненну підтримку й солідарність, яка допомагає боронити свободу всієї нашої Європи!”, − сказав Зеленський.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 15 бойових зіткнень.

Ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських засобів та 1 радіолокаційну станцію противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 23 вересня – в нашій новині.

Сьогодні після 16-ї години російські військові почали обстріл Херсона.

О 17:20 голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок російської атаки постраждали двоє херсонців. "Травми, несумісні з життям, отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку. Також поранено 27-річного чоловіка. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно", – зазначив очільник ОВА.

Станом на 17:47 атака тривала. Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко додав, що обстріл відбувався з лівого берега Дніпра. Через влучання зайнялися пожежі, зруйновані оселі херсонців.

Упродовж дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух, повідомили в обласній військовій адміністрації.

В Юнаківській громаді внаслідок одного з обстрілів загинув місцевий мешканець.

Кількість поранених та травмованих внаслідок учорашнього ракетного обстрілу Кременчука зросла до 32 людей, повідомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

За його словами, після ракетного удару по центру Кременчука ввечері 22 вересня госпіталізували 31 людину, ще одна людина звернулася до медиків вночі. Троє людей, які перебували в тяжкому стані в лікарні, вже прооперовані. Їх стан залишається незмінним.

"На жаль, є один загиблий, співчуття родині загиблого. Це чоловік. Стан дітей: всі діти (лікуються – ред.) амбулаторно. В одного була черепно-мозкова травма, це спричинено падінням навісної стелі", - сказав голова РВА.

Російська армія із танків обстріляла багатоквартирний житловий будинок в Авдіївці.

"Горить обстріляний з танків будинок в Авдіївці. На щастя, внаслідок цього обстрілу ніхто не постраждав — мешканці будинку своєчасно евакуювалися до більш безпечних регіонів України", - йшлося в повідомленні Донецької ОВА.

В обласній адміністрації зазначають, що Авдіївка зазнає потужних обстрілів щоденно. Лише за сьогодні росіяни вже двічі обстріляли місто із танків, 1 раз з артилерії і ще 1 раз — із "Градів".

У Верховній Раді є кілька народних депутатів, які не отримують зарплатню, тому що регулярно не ходять на засідання.

Глава парламенту Руслан Стефанчук назвав їхні імена в інтерв’ю «Радіо Свобода». «Таких депутатів є декілька. Це депутат Шахов, депутатка Лабунська, депутат Палиця, депутат... Якщо можна, я уточню. Там їх ще буквально один-два, два залишилося. Тобто це ті люди, які, за результатами голосування, я бачу їхню неприсутність у залі», – зазначив Стефанчук.

Після інтерв’ю він надав список депутатів, які не ходять на засідання і відповідно не отримують платню:

Анжеліка Лабунська (фракція «Батьківщина»);

Ігор Палиця (депутатська група «За Майбутнє»);

Степан Івахів (депутатська група «За Майбутнє»);

Федір Христенко («ОПЗЖ»);

Сергій Шахов (депутатська група «Довіра»).

За словами Стефанчука, цим парламентаріям періодично направляють листи, аби вони з’явилися і виконували свої обов’язки як народного депутата.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!