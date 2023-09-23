Кількість поранених внаслідок удару по Кременчуку зросла до 32 людей

Троє людей, які перебували в тяжкому стані в лікарні, вже прооперовані.

Кількість поранених та травмованих внаслідок ракетного обстрілу Кременчука зросла до 32 людей.

Про це повідомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік, інформує "Суспільне".

За його словами, після ракетного удару по центру Кременчука ввечері 22 вересня госпіталізували 31 людину, ще одна людина звернулася до медиків вночі.

Троє людей, які перебували в тяжкому стані в лікарні, вже прооперовані. Їх стан залишається незмінним.

"На жаль, є один загиблий, співчуття родині загиблого. Це чоловік. Стан дітей: всі діти (лікуються – ред.) амбулаторно. В одного була черепно-мозкова травма, це спричинено падінням навісної стелі", - сказав голова РВА.

Нагадаємо, що 22 вересня ворог завдав ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Було зафіксовано влучання в цивільну інфраструктуру.