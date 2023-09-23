В Україні щонайменше 1125 дітей поранені внаслідок агресії росіян

В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ загинули щонайменше 504 дитини та 1125 зазнали поранень.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Телеграмі.

"Більше ніж 1629 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 23 вересня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 504 дитини загинули та понад 1125 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 22 вересня внаслідок ракетного обстрілу ворогом м. Кременчук Полтавської області постраждав 10-річний хлопчик.

В ОГП зазначають, що ці цифри не є остаточними, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 487, Харківській - 300, Київській - 129, Херсонській - 124, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 96, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Нагадаємо, що 22 вересня ворог завдав ракетного удару по Кременчуку Полтавської області.