Повітряні сили знищили 14 із 15 запущених по Україні “шахедів”

Ворог атакував безпілотниками Запоріжжя та Дніпропетровщину.

LB.ua в Google News

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі було знищено 14 ворожих “шахедів”.

Уночі 23 вересня російські окупанти атакували Україну 15-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф). Напрямок удару – Запоріжжя, Дніпропетровщина.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 14 «шахедів».

Нагадаємо, вночі над Дніпропетровщиною збили 12 “шахедів”, уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра. Минулося без загиблих і постраждалих.