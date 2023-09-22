Головне за п'ятницю, 22 вересня: атака на штаб ЧФ Росії в окупованому Севастополі, ворожий ракетний удар по Кременчуку

25 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, вибухи в Севастополі, Зеленський в Канаді. Яким запам’ятається 576-й день повномасштабної війни.

Удень 22 вересня в Севастополі лунали потужні вибухи, у місті чули проліт ракети. У деяких районах Криму працювала протиповітряна оборона, повідомляв проєкт Радіо Свобода "Крим Реалії".

Так званий голова Севастополя Развожаєв сказав, що ракетами вдарили по штабу Чорноморського флоту Росії. Це одна з небагатьох заяв, у якій окупанти визнали атаку.

Російське міністерство оборони визнало загибель одного військового, потім змінили цю інформацію і сказали, що він зник безвісти. Справжні дані поки невідомі.

Командувач Військово-повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опублікував у Телеграм відео з місця удару, яке раніше поширювалося в соцмережах, і написав: "Ми ж обіцяли, що «далі буде...». Тож поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних Сил!".

Сьогодні ввечері ворог завдав ракетного удару по Кременчуку Полтавської області, є жертви.

Про це повідомив у Telegram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. "Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією є загиблі та поранені", – написав він.

Станом на 19.20 було відомо про 15 людей, які отримали поранення, серед них одна дитина. Ще одна людина загинула.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 25 бойових зіткнень.

Росія завдала п'ятьох ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснила 19 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Від ракетних ударів постраждало мирне населення Юрківки Запорізької області та міста Кременчук Полтавської області.

Авіація Сил оборони завдала удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два зенітно-ракетні комплекси та чотири артилерійських засоби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 22 вересня – в нашій новині.

Вранці 22 вересня російська армія знову вдарила по житлових кварталах Херсона. Внаслідок влучання по приватному будинку загинув 25-річний чоловік, ще двоє людей поранені.

Пошкоджено будинки, господарські споруди та гаражі, повідомили в МВС та обласній прокуратурі. Окупанти відкрили вогонь близько 9 години.

"Також ворожий снаряд влучив на подвір’я місцевого мешканця. Чоловік отримав поранення. Через вибухову хвилю, вхід до подвір’я був заблокованим. Рятувальники швидко прибули на місце події та надали доступ до потерпілого медикам", – повідомили в МВС.

Міністерство оборони наразі вносить зміни в наказ №260, ухвалені Кабінетом міністрів у серпні щодо виплат окремим категоріям військовослужбовців. Про це LB.ua повідомив Олег Рогаль, начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати Управління соціальної підтримки МОУ.

У міністерстві очікують, що оновлені виплати вже нараховуватимуть за вересень. Точніше, у жовтні.

Крім основних виплат буде також перерахунок і доплата коштів категоріям військовослужбовців, зазначених у документі. Рахуватимуть від 1 червня.

Докладніше – в нашій новині.

Сьогодні, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

“Як завжди, плідні переговори з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо”, - написав сам Зеленський. Він зазначив що обговорив із головою уряду Канади оборонні потреби України, продовження фінансової та гуманітарної підтримки нашої держави, а також економічну та інвестиційну співпрацю.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що суперечка про постачання українського зерна на польський ринок "є бічним елементом українсько-польських відносин", тому вона суттєво на них не вплине.

Цю заяву Дуда зробив сьогодні у Познані під час Конгресу реконструкції України "Спільне майбутнє". Президент Польщі зазначив, що "співпраця з Україною та її підтримка мають історичний характер". На його думку, допомога поляків і польських підприємців Україні – це "великий капітал між нашими країнами і народами", який не може зруйнувати юридична суперечка.

"Я не сумніваюсь, що суперечка щодо постачання зерна є лише фрагментом всіх польсько-українських відносин. І я не вірю, що в нормальних умовах вона може суттєво на них вплинути. Це просто питання, яке ми маємо між собою вирішити", – підсумував Дуда.

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