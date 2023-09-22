Українські бійці відбили низку атак окупантів на чотирьох напрямках- Генштаб

Росіяни 11 азів атакували в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

Українські захисники відбили низку атак російських окупантів на чотирьох напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, на Бахмутському напрямку наші бійці відбили ворожі атаки в районах Міньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області. На Авдіївському - в районі Сєверного Донецької області. На Мар’їнському - 11 атак ворога в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. На Запорізькому - в районі Роботиного Запорізької області.

Упродовж доби на фронті відбулось 25 бойових зіткнень.

Росія завдала п'ять ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснила 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ракетних ударів постраждало мирне населення Юрківки Запорізької області та міста Кременчук Полтавської області.

Натомість авіація Сил оборони завдала удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два зенітно-ракетні комплекси та чотири артилерійських засоби противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 22 вересня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Блешня, Прогрес, Янжулівка Чернігівської області; Ободи, Кіндратівка, Миропільське, Степок, Покровка, Пожня Сумської області та Огірцеве, Плетенівка, Чугунівка, Бологівка Харківської області;

та артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Блешня, Прогрес, Янжулівка Чернігівської області; Ободи, Кіндратівка, Миропільське, Степок, Покровка, Пожня Сумської області та Огірцеве, Плетенівка, Чугунівка, Бологівка Харківської області; на Куп’янському противник завдав авіаційного удару біля Бологівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Фиголівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка Харківської області;

противник завдав авіаційного удару біля Бологівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Фиголівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка Харківської області; на Лиманському авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Копанки, Серебрянка, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Переїзне, Федорівка Донецької області;

авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Копанки, Серебрянка, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Переїзне, Федорівка Донецької області; на Бахмутському противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів неподалік Богданівки, Кліщіївки та Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка та Диліївка Донецької області;

противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів неподалік Богданівки, Кліщіївки та Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка та Диліївка Донецької області; на Авдіївському ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Авдіївка, Орлівка, Первомайське Донецької області;

ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Авдіївка, Орлівка, Первомайське Донецької області; на Мар’їнському противник завдав авіаційних ударів біля Красногорівки, Мар’їнки, Парасковіївки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Георгіївка, Гостре, Антонівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області;

противник завдав авіаційних ударів біля Красногорівки, Мар’їнки, Парасковіївки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Георгіївка, Гостре, Антонівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області; на Шахтарському ворог завдав авіаційних ударів поблизу Водяного та Вугледара Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів поблизу Водяного та Вугледара Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області; на Запорізькому противник завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Білогір’я, Оріхів, Щербаки, Павлівка, Лобкове Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області;

противник завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Білогір’я, Оріхів, Щербаки, Павлівка, Лобкове Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області; на Херсонському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козацьке, Одрадокам’янка, Тягинка, Антонівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Херсонської області, серед них Херсон, Микільське, Садове, Зеленівка, Чорнобаївка Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У Генштабі ЗСУ додали, що у місті Токмак Запорізької області населення продовжує потерпати від дій військовослужбовців російських окупаційних військ, які через затримку грошового забезпечення та браку продуктів харчування займаються масовими крадіжками. Зокрема, окупанти примушують цивільних людей віддавати їм своїх домашніх тварин, продукти харчування та консервацію.

Нагадаємо, президент США Джо Байден повідомив українському колезі Володимирові Зеленському, що Сполучені Штати нададуть невелику кількість ракет великої дальності ATACMS для допомоги у війні з Росією.

Тим часом Чехія домовляється зі Швецією про навчання українських пілотів на винищувачах Gripen.