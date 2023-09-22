Чехія домовляється зі Швецією про навчання українських пілотів на винищувачах Gripen

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що держава веде переговори зі Швецією щодо навчання на чеській території українських пілотів на винищувачах Gripen, передає Radio Prague International.

Цьогоріч на полігоні Лібава у Чехії пройшли навчання близько дві тисячі українських військовослужбовців. До кінця року країна загалом має підготувати майже чотири тисячі українців.

Глава чеського Міноборони заявила, що Чехія продовжить надавати підтримку Україні, зокрема, у формі постачання озброєнь. Хоча запаси в Чехії зменшуються, у майбутньому можна продовжити надання зброї Україні, зокрема, завдяки постачанню чеській армії нової західної техніки.

"Наша техніка [передана Україні] була навіть не з мобілізаційних запасів. Це була та техніка, яку ми ніколи більше не використовуватимемо, і для роботи з нею навіть не була підготовлена якась значна кількість військовослужбовців", – сказала Чернохова, уточнивши, що для цієї техніки немає запасних частин та боєприпасів.

За словами Чернохової, компенсації за військову допомогу Україні загалом вищі, ніж Чехія витратила на її постачання. Конкретних сум міністерка не назвала, однак, за її словами, "Чехія перебуває "у плюсі".

Нагадаємо, цього місяця стало відомо, що українські пілоти пройшли навчання на винищувачах Gripen. Шведські ЗМІ повідомляли, що уряд Швеції вивчає можливість передати нашій державі ці бойові літаки.